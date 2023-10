Due milioni per riasfaltare le strade

Viabilità. Un accordo quadro quadriennale per la manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade provinciali. Riguarda il periodo 2023-2026. Lavori per oltre 2,8 milioni di euro, finanziati dal ministero delle Infrastrutture nel 2022, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Con l’accordo quadro vengono regolamentate la disciplina contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni e le condizioni economiche, rimandando poi alla firma di successivi contratti per l’esecuzione dei singoli interventi sulle strade provinciali. La Provincia ha approvato gli elaborati tecnici e amministrativi e seguirà la procedura della piattaforma Start della Regione scegliendo come criterio per l’assegnazione quello dell’offerta a miglior prezzo.