"Dotiamo radiologia della risonanza". Bugliani sollecita il macchinario

Una nuova risonanza magnetica per il reparto di radiologia. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani (nella foto) sollecita l’Asl nel dotare il nuovo reparto che sarà aperto presto dell’importante macchinario. "All’Ospedale di Carrara si avvicina la data di consegna del nuovo reparto di radiologia: una struttura attesa dalla cittadinanza e da tutto il territorio. Si tratta di un reparto che dovrà rispondere ad elevate capacità di diagnosi e di cura che dovranno contare sulle abilità funzionali di una risonanza magnetica adeguata. Per questo, raccolgo l’appello sollevato dai professionisti che chiedono di fornire una nuova risonanza magnetica, superando l’ipotesi di collocarvi quella che risiede nel dismesso ospedale di Massa, installata nel 2011 e inutilizzata dal 2016. Il macchinario consentirebbe al Centro Polispecialistico di essere competitivo con le strutture convenzionate presenti nel territorio che, in questi anni, hanno visto crescere la qualità delle prestazioni, Per una soluzione condivisa si potrebbe sollecitare la ditta costruttrice a destinare altrove il macchinario dell’ospedale massese e con il ricavato contribuire all’acquisto di uno nuovo: così si risponderebbe al mancato reperimento delle risorse necessarie alla nuova risonanza attraverso i fondi del Pnrr. A fronte di questa ristrutturazione va assicurata una struttura completa, in grado di rispondere ai bisogni delle persone".