Dopo 53 anni i ricordi nella reunion dei vecchi compagni

E’ una tradizione che dura dal 1971 (anno del diploma) quella di riunirsi per ricordare i tempi della scuola. Così anche quest’anno, gli ex alunni della classe 5B per ragionieri dell’istituto commerciale Domenico Zaccagna, seppure in forma ridotta, si sono riuniti in una conviviale che immancabilmente si è trasformata in un amarcord. E a 53 anni dal diploma si sono ritrovati Paolo Todisco, Sergio Ceccopieri, Gaetano Pasciutti, Rita De Luca, Maurizio Dominici, Alfredo Dell’Amico, Vittorio Storti, Roberta Menconi, Clarita Perini, Augusto Battistelli. Tra ricordi di scuola e buonumore hanno passato piacevolmente una giornata tranquilla, certi che a fine estate o quanto prima, ai presenti si aggiungeranno gli assenti più che giustificati.