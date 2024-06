Disavventura a lieto fine. Piccoli scout perdono il bus. L’autista torna a prenderli

La disavventura finisce nel migliore dei modi per un gruppo di piccoli scout che avevano perso per pochi minuti di ritardo un bus. Grazie al call center e al movimento di Autolinee Toscane non sono infatti rimasti a piedi. E’ accaduto nei giorni scorsi a Canevara, i ragazzi erano di ritorno da un’escursione sulle Alpi Apuane. Oramai esausti dopo una mattinata nei boschi lungo la valle del fiume Frigido, nel primo pomeriggio, poco prima delle 16, sono tornati a valle. Giunti però alla fermata, posta a Canevara, del TPL della Linea 78, che dai Paesi a Monte arriva fino in centro a Massa, si sono resi conto di aver mancato per pochi minuti il passaggio del bus pubblico. Così, tramite il proprio responsabile capo-scout, i bambini hanno chiesto aiuto al call center di Autolinee Toscane, il quale, nonostante fosse domenica, ha avvertito il responsabile movimento per la provincia di Massa-Carrara, Giancarlo Pianini. Quest’ultimo ha così rintracciato l’autista del bus che è ritornato indietro per recuperare i piccoli scout. Pochi minuti e i ragazzini erano a bordo del mezzo per fare ritorno in città.

"Il canale diretto con la nostra azienda – spiega AT – consente, in alcuni casi come questi, di poter intervenire e risolvere problemi per l’utenza. Ovviamente, non sempre è possibile ma avere un contatto diretto costante con i clienti dà la possibilità di valutare situazioni di difficoltà, disservizi, e capire come migliorare il servizio. Inoltre, consigliamo a tutte le comitive, gruppi o altro che decidono giustamente di usare il mezzo pubblico per i loro spostamenti di avvisare, sempre tramite il ’customer care’, dei loro viaggi in modo da programmare al meglio il servizio". Autolinee Toscane ricorda che il call center (Numero verde 800 14 24 24) è a disposizione di tutti gli utenti del TPL della Toscana 7 giorni su 7 da lunedì a domenica, dalle 6 a mezzanotte.