Dirigente amministrativo con tre anni di contratto

La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per Viareggio cerca 1 dirigente amministrativo attraverso una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato e pieno per la durata di tre anni. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario possedere idoneità psico-fisica alla mansione, possesso di laurea. In ragione dell’esigenza dell’ente di disporre fin da subito, stante la natura temporanea dell’incarico, di una risorsa in grado di assolvere l’incarico affidato con piena padronanza dei contenuti professionali e delle capacità necessarie, il candidato dovrà, inoltre, aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche o imprese in aree attinenti l’organizzazione e la gestione delle risorse umane per un periodo non inferiore a cinque anni. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 5 ottobre all’indirizzo [email protected], esclusivamente attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (Pec) indicando nell’oggetto del messaggio "Selezione dirigente a tempo determinato".