Dickens I luoghi nelle foto di Maggiani

In vista del 180esimo anniversario del passaggio di Charles Dickens da Carrara, Marzia Dati in qualità di presidente della Dickens Fellowship cittadina e il consiglio direttivo hanno organizzato una serie di eventi che dureranno due settimane. Si parte domani alle 11 nella sede di piazza Alberica con l’inaugurazione della mostra fotografica di Paolo Maggiani ‘In Viaggio con Dickens. Back to Carrara’, a seguire la presentazione del catalogo fotografico ‘In Viaggio con Dickens suggestioni fotografiche’, sempre a firma di Paolo Maggiani e curato da Roberto Besana. Un titolo evocativo per una mostra che presenta una serie di fotografie realizzate tra Genova e Carrara, nei luoghi visitati dallo scrittore inglese durante il suo soggiorno tra la città ligure e le Apuane. La mostra nasce dall’idea di Maggiani di ritrovarsi in viaggio con lo scrittore inglese, e di restituire attraverso la fotografia quelle stesse emozioni provate da Dickens.

"Dal punto di vista fotografico mi sono messo nell’ottica di osservare i luoghi cui sono tornato a più riprese – spiega il fotografo Maggiani –, cercando di emulare il suo spirito di osservazione, e con acutezza di sguardo far fronte alla carenza di situazioni simili a quelle da lui vissute, che il tempo e l’evoluzione degli ambienti e della società hanno rese più difficili da individuare e separare dal nuovo contesto". E sempre domani alle 15,30 da piazza Alberica partirà una conferenza itinerante nei luoghi cittadini visitati da Dickens.

Ne parleranno Davide Lambruschi (Console del Touring Club di Carrara) e la presidente della Dickens Marzia Dati. Durante la passeggiata sarà dato particolare rilievo all’imprenditore inglese William Walton, Console del Regno Unito e degli Stati Uniti a Carrara che ospitò lo scrittore nel suo soggiorno in città e agli inglesi e americani in visita alla nostra città. Alle 17 invece sarà conferito il premio ‘Charles Dickens 2025’ a Davide Lambruschi, docente di ruolo dell’istituto Barsanti: laureato in Lettere e specializzato in Conservazione dei beni culturali con master in diagnostica dei beni culturali all’Università di Pisa e abilitato all’insegnamento di storia dell’arte. Stesso premio che il 15 febbraio alle 17 sarà conferito anche alla professoressa Francesca Orestano, docente dell’Accademica universitaria di Milano, una tra le massime esperte di Charles Dickens, che nell’occasione parlerà dell’influenza del poeta inglese nella letteratura italiana.

"A partire da quest’anno il consiglio direttivo della Dickens ha deciso di istituire due premi annuali intitolati a Dickens – spiega Marzia Dati – un premio a una personalità del nostro territorio che si è contraddistinta per l’impegno nella diffusione della cultura, e l’altro a un accademico o accademica italiani che si siano particolarmente distinti negli studi dickensiani".