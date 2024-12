Derby ad alta tensione tra Podenzana e Monti sul ‘Rolando Rocchi’

L’11ª giornata del campionato di Terza categoria parte oggi alle 14,30 sul ‘Castel dell’Aquila’ con la partita Gragnolese-Retignano: quale miglior occasione per la squadra di mister Grandetti dare di continuità alla vittoria centrata sul campo del Cinquale sabato scorso. Trasferta ricca di trabocchetti quella che affronta lo Spartak Apuane alla stessa ora sul campo dello Sporting Forte dei Marmi. Sul ‘Versilia 1’ si affrontano due squadre che stanno viaggiando a braccetto sul terzo predellino della classifica con 21 punti, quattro meno della reginetta Salavetitia Seravezza.

Sicuro il record d’incasso stagionale per la stralunigianpalla Podenzana–Monti, oggi dalle 15. Molta attesa fra le due tifoserie ed è previsto un massiccio afflusso sul ‘Rolando Rocchi’. Il motivo principale del derby è l’eccezionale rilevanza per la classifica dei Valtaveronensi che hanno rallentato, ma anche per i rappresentanti del Panigaccio in ritardo rispetto ai programmi ferragostani che prevedevano la conquista dell’area play off. Sul ‘Paolo Deste’ ad Avenza altro derby: dalle 14,30 Attuoni contro Virtus San Marco Luni. E l’Icf Fosdinovo gioca, dalle 15, sul ‘Tognocchi’, ospite del Montagna Seravezzina.

Il turno si chiude lunedì con le partite Sporting Marina–Salavetitia e Don Bosco–Cinquale: calcio d’avvio fissato alle 20,30.

Nella foto Paolo Ulivi, allenatore del Don Bosco