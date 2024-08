Danni alla sede Pd e furti a scuola. Tre giovani finiscono in manette

Furto in abitazione, violenza domestica, maltrattamento di animali, danneggiamento e imbrattamento. Questi solo alcuni dei reati di cui sono stati ritenuti responsabili i tre giovani di Montignoso che sabato scorso sono stati arrestati dai carabinieri della stazione, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Massa e del Nucleo investigativo. Era la fine dello scorso ottobre quando i locali della sede del Partito Democratico di Montignoso avevano subito un grave danneggiamento. Ed è proprio dal sopralluogo effettuato dai carabinieri nella sede comunale del partito che ha avuto inizio l’indagine che ha portato ora all’esecuzione da parte della stazione di Montignoso di tre misure di custodia cautelare. Nella sede dei Dem erano state fatte sui muri scritte e disegni volgari, ma erano anche spariti alcuni oggetti lasciati nei locali. Proprio partire da questi elementi i militari hanno potuto individuare i responsabile e ricostruire tutta una serie di illeciti commessi dai tre giovani che dal 2022 fino alla fine dell’anno scorso si erano resi responsabili, a vario titolo, di numerosi reati.

Ricettazione, violazione di domicilio, ma anche una serie di danneggiamenti commessi all’interno dell’istituto scolastico ‘Giorgini’ di Montignoso, dove avevano anche commesso un furto. Ma negli ultimi due anni, secondo i carabinieri di Montignoso, i ragazzi si sarebbero introdotti in diverse strutture pubbliche e private, macchiandosi dei reati di furto, violazione di domicilio, danneggiamento e vandalismi. In attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa, durante il quale avranno la possibilità di ribattere agli elementi di prova raccolti dagli investigatori, i tre giovani sono stati condotti in carcere.

"L’attività di repressione dei reati posta in essere daI nostri militari – fa sapere il Comando di Massa Carrara – rientra nella quotidiana attività di vigilanza e controllo del territorio nonché di profilazione tipicamente investigativa che le stazioni ogni giorno portano avanti per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. L’arma dei carabinieri Apuana, al pari di tutti gli altri attori in gioco, porta avanti la lotta ai reati maggiormente diffusi, orientando il proprio agire nell’esclusivo interesse del benessere e della sicurezza dei cittadini".