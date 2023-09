Danger, la Camminata della Salute" per Benessere e Solidarietà"

Torna ’Danger: la Camminata della Salute’, un evento dedicato al benessere e alla solidarietà, organizzato dall’associazione Diversamente Splendidi in collaborazione con i Comuni di Montignoso e di Massa. Un evento benefico che si terrà domenica, con partenza alle 10 dalla sede del Comune di Massa e arrivo alla Green Beach di Cinquale. ’Danger: la Camminata della Salute’ è un’occasione unica per la comunità di riunirsi, godere dell’aria aperta e promuovere uno stile di vita sano. L’evento inizia alle 9 con le registrazioni dei partecipanti. Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 15 euro, che include una t-shirt, acqua durante la camminata e un buffet speciale al Bagno Simone di Cinquale dopo la camminata. I proventi generati dall’iniziativa saranno devoluti alla prevenzione oncologica.

"Sono estremamente grata e felice di essere qui oggi a nome dell’amministrazione comunale per esprimere il sostegno e la gratitudine al gruppo che ha ideato e promosso l’iniziativa ’Danger’ – ha detto l’assessora del Comune di Montignoso Giorgia Podestà –. Il nostro Comune è stato presente fin dall’inizio di questa straordinaria iniziativa, e voglio ringraziare di cuore tutte le persone che lavorano instancabilmente per renderla possibile. Un evento che aspettiamo con entusiasmo ogni anno e in cui crediamo profondamente. È meraviglioso vedere come cresca di anno in anno, con un numero sempre maggiore di partecipanti".

Soddisfatta anche la presidente dell’associazione, Laura Lucchini: "L’evento– ha detto – incarna il significato di solidarietà e unione. L’acronimo ’Danger’ rappresenta le iniziali di Dante Cesaretti, Antonella Vigani, Gianni Baldetti ed Ernesto Dazzini, medici, figure straordinarie che hanno ispirato questa iniziativa. Abbiamo unito due Comuni per una causa nobile: la prevenzione. Questa passeggiata è aperta a tutti, famiglie, bambini e curiosi, e offre un’opportunità per condividere un momento di gioia e benessere collettivo. L’idea alla base di ’Danger’ è maturata grazie alle iniziative che abbiamo promosso nel tempo, mirate a sostenere chi deve affrontare percorsi di riabilitazione o patologie. Questa passeggiata rappresenta l’occasione ideale per riscoprire il piacere di stare insieme e per consolidare il rapporto di fiducia tra medico e paziente".

"In qualità di medici – hanno aggiunto Cesaretti e Iardella – sottolineiamo l’importanza di un evento che coniuga salute, divertimento e gioia. È un piacere per noi contribuire a un’iniziativa che promuove il benessere attraverso l’attività fisica. Il movimento è fondamentale per il nostro benessere e il camminare ha effetti positivi che vanno ben oltre il semplice beneficio fisico. È una pratica preventiva che può migliorare notevolmente il nostro stato generale di salute e avere ricadute positive anche sul benessere psicologico e mentale".