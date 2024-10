Dalla Pennsylvania a San Terenzo. Il viaggio alla scoperta delle radici

Dagli Usa a Fivizzano alla ricerca delle proprie origini. E’ la storia di Artur, residente in Pennsylvania, che ha visitato il borgo lunigianese di San Terenzo alla scoperta delle origini della sua famiglia. E’ partito da Montecatini Terme, dove ha soggiornato, noleggiando un pulmino con tanto di autista e insieme a moglie, figli e alcuni amici al seguito, si è diretto nella Valle del Bardine.

E’ da lì che, agli inizi dello scorso secolo, era partito il nonno paterno dell’americano che come molti altri aveva attraversato l’Oceano in cerca di fortuna, il famoso ’sogno americano’: partito da una terra avara, ma bellissima di cui lui in famiglia aveva sempre sentito parlare. La comitiva ha potuto quindi vedere nel borgo di San Terenzo la casa natale del nonno e conoscerne i discendenti, i suoi cugini italiani.

Non è mancata poi la visita al Memoriale di Valla, luogo della strage nazista del 19 Agosto 1944 ed una sosta al Museo della Cultura della Memoria con una tappa obbligata per rendere omaggio davanti la lapide che ricorda Stanley Hayami, soldato americano ucciso dai nazifascisti nell’Aprile 1945 durante la sanguinosa battaglia per la liberazione del paese. "Una visita che ci ha emozionato moltissimo – ha precisato l’italoamericano – e che ci ha aperto il cuore. Torneremo ancora".

Roberto Oligeri