Da Malossi il protagonista si sposa col tartufo

Il titolare della Locanda Il Rustichello alla Madonna del Monte (Mulazzo) è Tony Malossi: "Abbiamo avviato la gestione 3 anni fa – dice – dopo alcune fasi in cui il locale che è in bellissima posizione non era andato bene. La nostra sfida è stata quella di ripresentarlo mettendo in primo piano la qualità dei prodotti che lavoriamo a km zero. Produciamo noi stessi i testaroli nei testi. A questo proposti voglio annunciare la mia ricetta creativa del testarolo condito con crema di pecorino con una grattugiata di tartufo sopra".