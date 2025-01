Cultura, Francesca Bianchi confermata ’Ambassador’ della Feisct

È stata riconfermata la nomina di Ambassador Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali turistici) per il 2024-2025 a Francesca Bianchi, già cavaliere al merito della Repubblica. Nella cornice della Domus Mazziniana di Pisa, la presidente di Feisct, Sabrina Busato, ha consegnato le nuove nomine e riconferme (nella foto). Francesca Bianchi, autrice di libri per l’infanzia nonché divulgatrice socio-culturale e organizzatrice di eventi per lo più a scopo sociale, è stata riconfermata nel ruolo di Ambasciatrice della Federazione per i meriti delle sue attività. "Per essere – si legge nella motivazione – una tra le Ambassador più attive sul territorio italiano e internazionale, portatrice di esperienze conoscitive del tessuto di memoria culturale, storico-sociale che ci circondano".

E sono già in calendario una serie di eventi per l’anno appena iniziato. Il primo si terrà sabato 25 gennaio, alle 17, nel giardino d’inverno di Villa Bertelli, a Vittoria Apuana, in collaborazione con Cava Museo Fantiscritti di Walter Danesi, Aisf (Associazione italiana sindrome fibromialgica) e Accademia di Musical Clacsonbeauty. Si parlerà dell’identità del marmo di Carrara con un incontro dal titolo ’Storia e identità del marmo di Carrara-dal bagascio ai giorni nostri’, fondato sull’identità della classe operaia dei cavatori prima degli anni Sessanta, con contributo poetico degli attori di Clacsonbeauty dall’opera ’Senz’ali né gloria’, oltre a un momento a scopo divulgativo insieme all’associazione Aisf.