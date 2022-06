Crudeli in difesa della sanità Le Donne Dem con Nardini

Sanità e sociale. Sono queste le parole d’ordine per Roberta Crudeli in questa sua nuova campagna elettorale. L’attuale capogruppo del Pd ha deciso, come il collega Cristiano Bottici, di ripresentarsi per mettere al servizio dei cittadini l’esperienza accumulata in dieci anni a palazzo Civico. Presidentessa del Volto della speranza, per anni caposala di Oncologia e oggi posizione organizzativa infermieristica per i percorsi oncologici di tutta l’Asl, Crudeli da tempo si dedica attivamente alla politica e alle prossime amministrative sostiene con convinzione la corsa di Serena Arrighi. "Di lei – dice Crudeli parlando di Arrighi – apprezzo la voglia di fare che va di pari passo con competenze e capacità. Quella di Serena è una figura di rinnovamento e cambiamento e porta con sé tante idee per il futuro". Quanto alle proprie priorità la numero uno dem in consiglio ha le idee chiare.

"In tutti questi anni la mia azione è sempre stata rivolta soprattutto al sociale e al sanitario – spiega Crudeli -. Tra le nostre priorità ci dovrà essere il sostegno alle persone con fragilità, con un attenzione particolare ai giovani e agli anziani. Mi batterò poi sempre non solo per il mantenimento del Regina Elena come rsa pubblica e perché al suo interno siano garantiti gli stessi tipi di contratto per tutti coloro che ci lavorano, ma anche perché finalmente si vada ad aprire la struttura di Fossone. Non mi dimentico poi di certo del Monoblocco, una struttura nella quale lavoro da 30 anni e per la quale c’è già un finanziamento da 8 milioni di euro per la messa in sicurezza e la costruzione della nuova palazzina, e poi ancora il potenziamento delle case della salute, dei distretti e del consultorio".

Ieri Arrighi ha accolto l’assessore al lavoro e all’istruzione Alessandra Nardini, ospite delle Donne democratiche. L’iniziativa c’è stata ieri alle 18 a Ca’ Michele ed è stato discusso di “Donne, parliamone”. L’agenda della candidata a sindaco non si ferma qui: già oggi si proseguirà a Gragnana per un incontro partecipativo con i residenti. Verrà presentato il primo dei “programmi di quartiere” durante il tour nel territorio.