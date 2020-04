Massa, 14 aprile 2020 - Come passatempo trascorrendo Pasquetta fuori casa, aveva scelto un'attività poco discreta e ben in grado di suscitare sospetti e attenzioni. Il tiro al bersaglio con la carabina. Niente di meglio per richiamare l'attenzione dei carabinieri che attratti dagli spari hanno sorpreso un massese di 48 anni all'interno di un vero e proprio poligono di tiro allestito a cielo aperto lontano da casa. Lì l'uomo si esecitava con una carabina ad aria compressa legalmente detenuta a colpire i bersagli disseminati nell'area. Inevitabile la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art. 674 del codice penale (getto pericoloso di cose) ed il sequestro dell'arma. L’uomo è stato sanzionato anche in base al decreto governativo in materia di contenimento del Covid-19 e dovrà pagare una contravvenzione di 400 euro, perché sorpreso lontano dall'abitazione in assenza di stato di necessità.

Scoperti e sanzionati automobilisti che si recavano presso amici o parenti attraverso strade secondarie convinti di riuscire a eludere così i controli delle forze del'ordjne. Che invece hanno avuto successo perché coadiuvate dai pattugliamenti che i carabinieri hanno effettuato nel pomeriggio di Pasquetta con l'ausilio di un velivolo del 4° Nucleo elicotteri Carabinieri di Pisa il cui sorvolo sull'area costiera fra Massa e Montignoso ha confermato la sostanziale osservanza dei cittadini alle normative del governo. La battiglia è apparsa deserta e le infraziuoni rilevate hanno riguardato prevelementemente i citati automobilisti.