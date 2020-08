Massa, 18 agosto 2020 - Covid-19, un nuovo cluster, cioè un gruppo di casi collegati fra loro, è stato individuato a Massa. Le notizie sono ancora frammentarie, ma è confermata dall'Asl Toscana Nord Ovest la notizia della positività al coronavirus di sette persone ospiti di una struttura per migranti di Massa.

Al momento non è stato fornito il nome della struttura né si conosce la nazionalità delle persone coinvolte (in prevalenza si tratterebbe di migranti nordafricani). Si tratta comunque di una struttura sul territorio massese gestita dalla Prefettura.

Il cluster è stato scoperto dopo che uno degli ospiti è stato portato in ospedale per motivi non legati al Covid. Fra gli altri esami, gli è stato fatto anche il tampone. Dopo il risultato positivo la struttura è stata messa in quarantena e anche agli altri migranti è stato fatto il test: sette di essi sono risultati positivi.