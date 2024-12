Concorso 'Vedo, faccio, rifletto' per scuole: inclusione e creatività sul palco

Verrà presentato domani alle 9.15 alla Sala Garibaldi di via Verdi il concorso per le scuole secondarie di primo e secondo grado 'Vedo, faccio, rifletto', promosso dalla Consulta delle persone con disabilità, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e servizi sociali e disabilità.

Sul palco la performance di danza 'Estratti' della Compagnia Oltr3 e Arte in movimento. Il progetto prende il posto della programmazione cinematografica mensile degli anni passati: ogni scuola dovrà preparare un’esibizione di canto, teatro o ballo che si svolgerà il 2 aprile 2025, giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, realizzata in collaborazione tra studenti e studentesse e compagni con disabilità.

Il termine ultimo per inviare l’adesione è il 31 dicembre, indirizzo: [email protected].

Tre premi previsti: 500 euro, 300 euro, 200 euro. Il concorso è aperto a tutte le scuole, anche fuori dal territorio comunale.