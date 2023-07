Concerti da tutto esaurito Tutto pronto per il festival all’"Arena" del Cinquale

Decolla all’Arena della Versilia di Cinquale il "Viper Summer Festival" per un’estate all’insegna del divertimento. L’iniziativa è stata presentata nel parco di Villa Schiff a Montignoso (nella foto) dal sindaco Gianni Lorenzetti, dall’assessore all’ambiente Giulio Francesconi, dalla delegata a cultura e turismo Eleonora Petracci, da Christian Bianchi, direttore artistico dell’Arena della Versilia, e da Stefano Pretti di Vibe Srl. Ha aperto i lavori il sindaco sottolineando l’aspetto di questo festival che punta i riflettori sui giovani che "devono divertirsi con attenzione, rigore e comportamenti virtuosi". Per cui, con bus At Lungomare By Night, i giovani sono invitati a usufruire del servizio attivo tutti i giorni a partire dalle 19,15 fino alle 6 del mattino successivo, con percorso dalla Partaccia a Forte dei Marmi. Il festival prevede una serie di concerti con il meglio della musica internazionale a partire dal 29 luglio con Bresh e Silent Bob Sick Budd; il 4 agosto Mara Sattei e Tananai; 5 agosto con Luchè e Shiva; il 7 agosto Rocco Hunt; 8 agosto Mr Rain; 12 agosto Sfera Ebbasta; 18 agosto Lazza.

"Concerti importanti – ha aggiunto Lorenzetti –. Quest’anno il numero degli spettatori da 5mila ha raggiunto 9mila posti e questo implica un grande impegno organizzativo in termini di viabilità, parcheggi, infrastrutture e per un territorio come il nostro è una sfida. Ci si rivolge a cantanti di ultima generazione per il pubblico che amo di più: quello dei giovani. Come dico da sempre, voglio il mio paese su misura dei giovani. Investiamo su di loro sperando che siano i turisti del futuro". Giovani che arriveranno da tutta Italia anche con bus appositamente organizzati per raggiungere il Cinquale.

Importanti sponsor sostengono l’evento e sono stati ringraziati da Stefano Pretti. Presenti Luca Musumarra per Market Naked e Alessandro Giovannoni per Sammontana. La prevendita dei biglietti è disponibile su Ticketone, Ticketmaster e direttamente all’Arena. Alessandro Bianchi ha presentato il cast. Si prevede per ogni serata il sold out. A sostegno dell’organizzazione anche Radio 105 e Ligure News, media partner del festival. Un ringraziamento a tutte le radio che sostengono la programmazione: Radio Stop, Radio Toscana, Radio Rosa, Rdf 102.7, Radio Montestella e Radio Bruno.

Ha preso la parola anche Eleonora Petracci ritornando sul tema dei giovani. "Rappresentano la vita – ha detto – ma occorre viaggiare in sicurezza, per questo li invito ad affidarsi al servizio di bus notturno". Soddisfatto anche l’assessore Francesconi: "E’ una ricchezza per il nostro territorio e mi auguro che chi viene a Montignoso possa cogliere l’opportunità di visitare i nostri luoghi, dai monti al mare".

Angela Maria Fruzzetti