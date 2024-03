"Coinvolgerò la città nel progetto culturale"

È Gianmaria Nardi il nuovo presidente della commissione cultura. Così, come avevamo anticipato, hanno deciso i consiglieri della commissione cultura che si sono riuniti ieri per la bvotazione. Si sono astenuti dal voto i consiglieri di minoranza Simone Caffaz e Massimiliano Manuel, anche se hanno espresso gradimento per il nome del nuovo presidente. Anche Nardi si è astenuto dal voto, ma ha incassato quello di Maria Mattei, l’originaria presidente della commissione che si è dimessa dopo il divorzio dal Pd per un mancato coinvolgimento della commissione da lei guidata in alcune scelte culturali, ultima la collocazione della statua dello scultore Franchi davanti all’Accademia di belle arti. E così dopo la breve reggenza di Brunella Vatteroni ora il testimone passa a Nardi. "Come presidente gli obiettivi sono quelli di raccogliere le indicazioni dell’amministrazione – ha detto Nardi –, e contemporaneamente invitare la commissione a fare una riflessione sulle iniziative culturali. Non essendoci molti fondi si potrebbe lavorare per valorizzare il patrimonio culturale del Novecento, coinvolgendo tutti i soggetti che fanno cultura come la Fondazione CrC, le associazioni, l’Accademia, le scuole, insomma cercare delle sinergie con cui lavorare assieme".