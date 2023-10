Ciclovia Tirrenica, avanti tutta verso il progetto esecutivo

Prosegue l’iter per la realizzazione del lotto apuano della ciclovia tirrenica. A fare il punto della situazione l’assessore Moreno Lorenzini, intervenuto ieri pomeriggio nella commissione lavori pubblici in cui sono stati ricordati soprattutto i passaggi ancora necessari e le tempistiche affinché il tratto possa essere effettivamente realizzabile. La ciclabile tirrenica, come precisato dall’assessore in commissione, rientra in un discorso più articolato che coinvolge anche le regioni di Lazio, Liguria e Toscana, per un percorso che, attraversando tutta la costa, da Roma raggiungerebbe Ventimiglia. Per il Comune di Carrara il contributo delle spese della ciclabile ammonta a circa il 10 per cento del totale, sempre ricordando come sia la Provincia il soggetto attuatore del progetto, coordinando i Comuni interessati e valutando eventuali criticità. "Ultimamente si sono interfacciati i vari progettisti coinvolti – ha spiegato Lorenzini – in particolar modo per un confronto tra le parti, Comune e Provincia, e avere idee più chiare intorno al progetto esecutivo. I progettisti della Provincia sono ormai nella fase conclusiva del progetto esecutivo".

Un discorso a parte vale per i lotti 1 e 2 del waterfront, su cui passerà un pezzo di tratto ciclabile, e dove in quel caso sarà però l’Autorità portuale a occuparsi della parte progettuale; il resto sarà invece sul suolo comunale. Le tempistiche sono legate anche alle altre realtà coinvolte, quindi sarà necessario aspettare che tutte le parti siano allo stesso passo della situazione progettuale, per poi procedere con i lavori di attuazione. "Sulla mobilità sostenibile delle ciclovie – ha concluso l’assessore – rimane anche in piedi la nostra idea di recuperare il percorso della marmifera che parte da mare. Abbiamo il progetto esecutivo fatto col bando delle periferie e stiamo valutando come intervenire nel tratto da Marina fino ad Avenza, facendo intanto qualche opera su Marina e studiando l’urbanistica per intervenire bene anche su Avenza".

D.R.