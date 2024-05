Ciclismo Valle del Verde invasa da 280 biker

PONTREMOLI

La Valle del Verde e in particolare la foresta del Brattello, posta al confine tra il Comune di Pontremoli e quello di Borgo Val di Taro, sono stati la cornice della terza edizione della Granfondo città di Pontremoli intitolata al compianto Roberto Hubert Bellotti presidente e socio fondatore dell’Asd Good bike Pontremoli. La macchina organizzativa costretta a posticipare la manifestazione per garantire ai protagonisti un percorso in sicurezza è stata ripagata ampiamente dalla splendida giornata di sole e dagli 280 biker che hanno polverizzato il record della passata edizione (210).

Gli atleti hanno pedalato nell’incantevole foresta del Brattello tra strade sterrate e sentieri in un luogo veramente magico. I percorsi messi a disposizione dei partecipanti erano due, il lungo di 36 km e il corto di 25 km, nel percorso lungo grandissima vittoria di Simone Arici della squadra Mtb Soprazocco che ha impiegato 1h51’02", 2. Marco Aguzzi (Rat Ride All Terrain) 1h53’ 17", 3° Mattia Balbi (Marchisio Bici) che ha corso i 30 km in1h’56’39". Nel percorso corto è risultato primo assoluto Valentino Bandelli, il portacolori del Circolo Minerva che ha impiegato nei 25 km 1h e 26’ 46", 2° Vittorio Canevello 1h29’13", 3° Aurelio D’Aquino 1h 33’14". Nella categoria Donne, impegnate sul percorso corto, ha vinto Ilaria Mangiavacca (Us Chilaschi) con il tempo di 1h 57’ 25", secondo posto la giovanissima atleta pontremolese Alice Piastri (S.C. Villafranca) che ha coperto i 25 Km in 2h 3’ 35", 3. Caterina Ameglio 2 ore 12’2".

Non solo agonismo, infatti, oltre 140 biker hanno preso il via al raduno non competitivo novità assoluta per questa edizione, pedalando solo per il gusto di vedere luoghi nuovi e condividere con vecchi e nuovi amici un’esperienza davvero unica. Encomiabile il lavoro dei volontari della Protezione Civile Fir-Ser Pontremoli presenti lungo i percorsi, tramite il servizio di radio trasmittenti hanno potuto coprire ogni zona del tracciato di gara garantendo la totale sicurezza ai partecipanti. Presenti numerosi volontari e amici della società a gestire i ristori sui percorsi, presenti gli amici di San Gemignano che hanno gestito il servizio dei parcheggi lungo la provinciale che sale a Guinadi, fondamentale anche la presenza dei volontari della Venerabile Misericordia di Pontremoli e Casola in Lunigiana. Per tutti i partecipanti alla fine la possibilità di degustare i testaroli piatto tipico della cucina tradizionale lunigianese, cucinati dai ragazzi della Cooperativa La Guinadese in maniera impeccabile riscuotendo un successo notevole.

A conclusione di questa splendida giornata di sport, di aggregazione, di convivialità e soprattutto di promozione del territorio la società desidera ringraziare tutti gli sponsor, il sindaco del comune di Pontremoli Jacopo Ferri, il dott. Menini, gli operai forestali, Clarisse Bertocchi per l’utilizzo dei prati ad uso parcheggio, Riccardo Berger per l’infinta pazienza e disponibilità, i ragazzi della Cooperativa Guinadese, lo speaker Luca Veroni e tutta la famiglia del compianto presidente Roberto Bellotti che sostiene la società in questa iniziativa a ricordo di una persona indimenticabile.

ebal.