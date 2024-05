’Chiedi alla polvere’. La libreria itinerante di Alessio Biagi

In occasione del ‘Maggio dei libri’ domani alle 17,30 lo scrittore Alessio Biagi (nella foto) e la sua auto Bianchina saranno ospiti di un evento organizzato da Coop (sezione soci di Avenza), Nausicaa con il patrocinio del Comune di Carrara al parco Ugo La Malfa di via Casola ad Avenza. Biagi intervistato da Irene Serbandini parlerà del progetto ‘Chiedi alla polvere, libreria itinerante’ e in generale della sua bibliografia. Al termine dell’evento verrà offerto ai partecipanti un aperitivo con i prodotti a marchio Coop. In caso di pioggia l’evento sarà spostato nella sezione dei soci di Avenza in via Campo d’Appio 35/c.