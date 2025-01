Centrosinistra Nasce il format ’Energie del futuro’

Battesimo a palazzo del nuovo format politico ’Energie del futuro’, lanciato dal consigliere comunale del Pd, presidente di Confimpresa, Daniele Tarantino. Nella sala della presidenza della Provincia si è tenuta una conferenza molto partecipata da amici e conoscenti, oltre che da figure di spicco del centrosinistra, tra cui il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, la consigliera comunale Giovanna Santi e i consiglieri del gruppo Pd. Il format, come ha spiegato Tarantino, nasce con l’intento di aprire una discussione sulle tematiche che riguardano il territorio provinciale. Uno spazio aperto dove tutti possano contribuire attivamente alle sfide che Massa Carrara dovrà affrontare nei prossimi anni.

"Inizia un percorso per realizzare un laboratorio di idee – ha detto Tarantino – che coinvolgerà non solo i partiti ma anche le energie migliori della società civile. Vogliamo dare al nostro territorio uno strumento per affrontare il futuro con una visione collettiva e partecipativa". Tra gli obiettivi, "riavvicinare le persone alla politica" ma "solo se saremo in grado di tradurre le parole in fatti, presentando proposte concrete e realistiche, rispettando le promesse fatte e, soprattutto, coinvolgendoli nel processo decisionale. Non si può chiedere partecipazione senza offrire ascolto e responsabilità".

Alla domanda se ha intenzione di candidarsi a sindaco alle amministrative del 2028, Tarantino si è espresso così: "Non saprei cosa rispondere. Purtroppo quando nasce qualcosa di nuovo si è portati a pensare che lo si faccia per una candidatura o per arrivare chissà dove. Gli obiettivi nella vita ci sono, certo, ma bisogna essere onesti con se stessi. Ho davanti i miei colleghi e da loro sto imparando tantissimo. Un conto è fare politica tra la gente e un conto è affrontare percorsi amministrativi. Al momento non saprei rispondere, ma una cosa va chiarita: questo format non è organizzato per le prossime candidature. E’ chiaro che quando si arriva alle elezioni qualcuno possa chiederti di impegnarti, ma è un percorso che nulla ha a che vedere con questo strumento". Tarantino ha poi chiarito che "l’obiettivo non è quello di sostituirsi a format politici esistenti, come ’Partecipa, Cambia e Costruiamo’ del Pd, ma dovrà coordinarsi con essi per costruire insieme un contenitore più ampio e inclusivo possibile".

Strada aperta in Lunigiana con il sindaco Giannetti che si è complimentato: "Da parte nostra ci sarà ampia partecipazione". Soddisfatto anche Lorenzetti, che guarda con positività questi impegni: "Vedere qua tanta gente significa che c’è attenzione e questo è una buona partenza. Non vuole competere con altre realtà del Pd ma aprire alle persone che si riconoscono nel centrosinistra e combattere la destra". La consigliera Santi ha puntato l’indice sull’astensionismo ormai al 50% e sull’impegno della politica per recuperare quei cittadini che si sono allontanati. Sulla stessa linea Stefano Pucci, responsabile del comitato ’Tra la gente’. Tra i temi toccati "quello che mi sta particolarmente a cuore riguarda le bonifiche – ha concluso Tarantino –. Abbiamo avviato una battaglia sul registro dei tumori di Massa Carrara e farà parte dell’agenda insieme ad altre tematiche come il trasporto pubblico locale. Saremo presenti sul territorio".

