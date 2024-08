Il Tibet approda a Carrara. Yoga, meditazione e molte attività: apre il centro ‘Shambhala’

Carrara, 9 agosto 2024 – Doppio appuntamento domenica in via Roma al civico 36, dove dalle 19 alle 23 inaugura la mostra ‘Tanke tibetane’ e apre un centro di buddismo tibetano. L’iniziativa si deve a Carlo Galeotti, presidente e direttore delle attività del centro ‘Shambhala Aps’, esperto di studi filosofici buddisti che si è diplomato al ‘Fpmt’ e ha studiato per 10 anni con i più grandi maestri, facendo importanti e lunghi ritiri, necessari per completare studi e formazione. La mostra Tanke realizzata con opere pittoriche ritualistiche tibetane si intitola ‘Mandala e palazzi celestiali’ e apre al pubblico il ‘Shambhala Aps’, centro di studio scientifico, filosofico e ritualistico del buddismo tibetano diretto e coordinato da Carlo Galeotti.

Il Centro è stato recentemente benedetto dai Lama Ghesce Chonga Tenzin Là e Ghesce Thamchoe Oser Là, maestri riconosciuti del monastero di Jadrel Khangtsen che seguono la scuola Vajraiana Ghelupa sotto la guida del Dalai Lama, premio Nobel per la pace. Galeotti è stato per molti anni allievo di Ghesce Chongha Tenzin Là, Lama e responsabile omze del monastero Jandrel Khangsten, ed insieme hanno dato vita al progetto Shambhala, un nome che evoca la terra pura mitologica, un concetto-idea presente nella cultura buddista ma non solo.

La scelta del nome Shambhala è significativa per il centro perché offre la possibilità di esser inclusivo e interessato al benessere psicofisico delle persone, ancor prima dell’insegnamento strettamente buddista, che ovviamente non mancherà per chi interessato. Il centro si propone come un luogo ricreativo per la persona (mente-corpo-spirito) dove è disponibile una biblioteca con testi anche rari, che trattano l’argomento della scienza della mente, della coscienza e della realtà che ci circonda così come saranno presenti corsi qualificati per il corpo, dallo Yoga dolce tibetano, particolarmente adatto agli anziani ed attività mirate come la ginnastica posturale e la riflessologia facciale per migliorare la qualità di vita.

Non Mancheranno corsi introduttivi e avanzati di meditazione, attività ludiche quali gioco degli scacchi o altro di simile per sollecitare e mantenere operativa la memoria e il ragionamento. Il centro è dotato di un monitor per la proiezione di insegnamenti filosofici, meditazioni o semplicemente per guardare film e documentari. Infine per rendere più accessibile la struttura agli anziani sarà attivata una navetta-auto elettrica per il trasporto ai servizi socio sanitari con la presenza di un Oss disponibile per i soci aderenti al progetto che sarà messo in piedi grazie a queste novità.