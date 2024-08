Centro sportivo al mercato delle Jare. Un progetto in accordo con l’Opa

Un centro di medicina sportiva con piste di atletica e altri campi da far lavorare in sinergia con l’Ospedale del Cuore nell’area del mercato coperto delle Jare. Finalmente il sindaco Francesco Persiani ha svelato i progetti per quella che è l’area coperta più importante della città da anni nel degrado e ormai svuotata di funzione, alle porte della città ossia l’ex mercato delle Jare. Lo ha fatto a margine dell’incontro avuto a Roma con il ministro dello sport Andrea Abodi. Già da almeno un paio di anni, infatti, la struttura è finita nel piano delle valorizzazioni del Comune di Massa: non è destinata alla vendita all’asta, quindi, come già scritto a più riprese da La Nazione, ma a una concessione di durata ventennale da affidare comunque a soggetti esterni. Finora solo tante voci, anche quella di una sorta di cittadella della medicina, ma ora quelle che erano suggestioni trovano una vocazione più concreta proprio dalle parole del sindaco Persiani.

Durante l’incontro con il ministro "particolare attenzione è stata riservata alla proposta di destinare l’area del mercato ortofrutticolo delle Jare alla realizzazione di un centro di medicina sportiva e di sport indoor, con piste di atletica e altre discipline sportive, in collegamento con l’Ospedale del Cuore. Questo progetto consentirebbe di creare un sito unico in Italia, dove sviluppare iniziative innovative in ambito sportivo, anche di carattere medico-scientifiche". Un grande fabbricato da 34.500 metri quadrati quasi al confine con Montignoso, a poche centinaia di metri dall’ospedale del cuore ma anche dall’ipotesi di tracciato del primo lotto della Variante Aurelia, da dare quindi in affitto.

Il colloquio fra il ministro Abodi, il sindaco Persiani e l’assessore Roberto Acerbo è stato possibile anche grazie alla collaborazione dell’onorevole Alessandro Amorese di FdI, confermando così le manovre di riavvicinamento del centrodestra in vista delle elezioni regionali in Toscana.

Un progetto che piace anche al direttore della Fondazione Monasterio, Marco Torre: "Le competenze e le professionalità che l’Ospedale del Cuore esprime collocano Massa a livello internazionale nel campo cardiologico e cardiochirurgico. La realizzazione di un centro di medicina sportiva al mercato delle Jare, proprio davanti al nostro Opa, consentirebbe di valorizzare ulteriormente le potenzialità di Monasterio, sostenendo sinergie importanti sia in ambito clinico sia di ricerca".

Durante l’incontro, inoltre, sono stati condivisi gli investimenti, già effettuati, per lo stadio Vitali della Massese e per gli altri campi sportivi e sono state discusse le possibilità di finanziamenti e cofinanziamenti futuri con il possibile coinvolgimento dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale e Sport e salute, per intercettare le risorse necessarie per il miglioramento delle

infrastrutture sportive e sviluppare il portafoglio progetti.

Francesco Scolaro