Carrara, operazione anti microcriminalità. Identificate 234 persone e 131 auto controllate

Carrara, 12 gennaio 2024 – Sono 234 le persone identificate, oltre a 131 veicoli controllati, nell'ambito dei controlli contro la microcriminalità e i furti in abitazione compiuti ieri dalle forze dell'ordine a Carrara, per l'intensificazione dei servizi sul territorio decisa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto e attuati con ordinanza del questore.

Al servizio hanno preso parte personale del commissariato di Carrara e del Reparto prevenzione crimine della Toscana, militari di Carabinieri e Guardia di finanza. Tra gli automobilisti controllati uno è stato sanzionato per guida senza patente. L'attività ha riguardato sia il centro cittadino sia le zone periferiche della città: Fossone, Monteverde e Fossola, dove le abitazioni sono maggiormente isolate.