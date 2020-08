Massa Carrara, 8 agosto 2020 - Individuato un nuovo focolaio di persone positive al coronavirus a Carrara, zona della Toscana fra le piu' colpite dal Covid-19. Ventuno persone - da una prima ricostruzione tutte sotto i quarant'anni e di nazionalità nigeriana, ospiti di una casa-famiglia - sono risultate positive ai tamponi effettuati nelle ultime ore. Tra i casi ci sarebbe anche una donna in stato interessante che è stata ricoverata all'ospedale di Massa. Le persone che fanno parte del cluster sono state sottoposte a regime di isolamento e adesso si trovano in quarantena sotto il controllo dell'Asl Toscana Nord Ovest con l'obbligo di non uscire.

© Riproduzione riservata