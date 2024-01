"CARRARA: Cultura e Arte Indipendente nel 2024"

All’alba del 2024 le realtà culturali indipendenti del nostro centro storico non si fermano e promettono un anno colmo di novità ed eventi artistici. Votre spazi contemporanei di piazza Alberica sarà impegnata fino al 14 gennaio nel Premio Nazionale delle Arti, ospitando una selezione di opere presenti in concorso tra pittura, scultura e videoinstallazioni in dialogo con le sale barocche e la white room di Palazzo Del Medico. Gli spazi rimarranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, chiusi l’1 gennaio.

A palazzo Micheli Pellegrini di via Santa Maria prosegue la mostra di Carlo Billet "Le forme del bello" alla quale sono state aggiunte alcune opere di Anna Paola Micheli Pellegrini. I dipinti esposti presentano un dialogo costante tra sensazioni e forme, tra sguardi e orizzonti che richiamano l’iperrealismo americano e soprattutto l’opera di Edward Hopper. La mostra rimarrà visitabile fino al 7 gennaio, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18, chiusa l’1 e il 6. Alla Galleria Lattanzi di Via Cavour 6 è invece in scena “Dal monte al mare“, personale dell’artista lunigianese Graziano Guiso a cura di Davide Pugnana, che presenta un ciclo pittorico dedicato alle montagne e al mare d’inverno intriso d’uno spirito sensibile e romantico in bilico tra sogno e realtà.

Aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30. Lo spazio Civico5 di via Rossi presenta “Emozioni“ di Giorgio Giuseppini, mostra curata da Luciana Bertaccini e aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19, chiusa l’1. Questa esibizione è solo l’inizio di un discorso più ampio ed importante sull’artista massese, sulla cui opera post-informale è in fase di organizzazione una grande mostra grazie alla collaborazione tra Civico5 e Associazione Qulture, personale che sarà accompagnata da un interessante catalogo critico.

Il 7 gennaio ci sarà il finissage della mostra con la presenza dell’artista e sono pronti a ripartire anche i corsi di fotografia, letteratura, pittura e lingue straniere che lo spazio di via Rossi promette di ampliare e approfondire in questo 2024. Grandi appuntamenti e novità anche all’associazione Qulture presieduta da Michela Rossi, nel pieno della seconda edizione della rassegna letteraria “Il pensiero Libero“. I prossimi eventi saranno sabato 13 alle 17 con la presentazione del libro “Il pozzo delle bambole“ di Simona Baldelli per Sellerio e sabato 27 sempre alle 17 con Lisa Ginzburg e “Una piuma nascosta“ pubblicato con Rizzoli. In parallelo continuano anche i corsi di grafologia e sartoria, info e prenotazioni al 347 3664276.

Francesco Marinello