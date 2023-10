Capriolo morto appeso all’albero. Orrore sulla strada a Pontremoli

Un tremendo spettacolo si è mostrato agli occhi dei passanti ieri mattina sulla strada provinciale che va al Passo del Cirone. Nella zona di Pracchiola, un paesino nel Comune di Pontremoli, ai lati della via che porta al centro ignoti hanno appeso a un albero con due corde un capriolo morto, come riportato dal sito online della ’Voce Apuana’. Uno spettacolo raccapricciante che ha suscitato lo sdegno delle persone in transito. Resta da capire chi ha avuto la malsana idea di appendere l’animale all’arbusto e per quale ragione, come se il capriolo sia stato maltrattato prima di subire quella indegna fine. Non è da escludere che le forze dell’ordine ora mettano in moto le indagini per risalire ai responsabili di questo gesto davvero crudele considerando il fatto che il maltrattamento di animali è considerato un reato.