Capodanno toscano con arcieri e sbandieratori dei gruppi storico

Il Comune di Tresana ha celebrato il ’capodanno toscano’ con una rievocazione storica a cui hanno partecipato la Compagnia del Piagnaro di Pontremoli, l’associazione Mani e Menti e l’associazione Arti e Antichi Mestieri di Regnano oltre che sodalizi del Comune. Al taglio del nastro della festa hanno partecipato assieme al sindaco Matteo Mastrini, il consigliere regionale Giacomo Bugliani ed erano presenti per il Comune di Aulla Marina Pratici, per Mulazzo Mirco Martinelli e per Massa Matteo Basteri. A marzo 2015 il Consiglio regionale ha introdotto la ricorrenza del ’Capodanno dell’Annunciazione’ per ricordare che fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato per l’appunto la festa dell’Annunciazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Cristo. L’evento si è aperto con il corteo storico della Compagnia del Piagnario e si è sviluppato per tutta la giornata con gli spettacoli medievali degli arcieri, i lavori artigianali di Mani e Menti, gli antichi mestieri di Regnano, il mini ranch e i giochi di Siamo Lunigiana. Il sindaco di Tresana, dopo aver ringraziato la Regione per i contributi erogati al territorio, ha sottolineato l’importanza di investire e valorizzare ciò che si è realizzato: "Sono due fasi fondamentali e inscindibili. Riqualificare i borghi e valorizzarli con eventi come questo che possano richiamare turisti e visitatori è ciò che dobbiamo e possiamo fare. Soprattutto pensando alle persone che ancora non conoscono i nostri luoghi. In tema di rigenerazione urbana occorre però che vengano stanziate ancora più risorse ed è un tema al centro dell’agenda politica". Hanno collaborato le associazioni Atletico Tresana, Podenzana Tresana Volley, Le mie Radici e Protezione civile di Tresana. Sono proseguiti per tutto il giorno gli spettacoli degli sbandieratori e degli arcieri. E, in conclusione, la conferenza ’Dante al Capodanno Toscano’ a cura di Giovanni Cittadini e Mirco Manuguerra.

