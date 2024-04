Camminata antiviolenza “Io non resto al buio“ tra arte e poesia

Domenica è in programma la camminata antiviolenza ‘Io non resto al buio’, il cui ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ di Carrara. L’evento è stato organizzato da Cava Museo Fantiscritti, Bookcrossing Massa e Feisct federazione. Si parte alle 9,30 dalla Cava Museo di Fantiscritti per poi raggiungere i Ponti di Vara e ritorno alla cava museo. Il percorso della durata di circa due ore ha una difficoltà medio bassa ed è adatto anche ai bambini. Per gli adulti il costo dell’iscrizione è di 10 euro, bambini gratis fino a 12 anni, compresa la visita al museo di Walter Danesi. Verrà inaugurata per l’occasione un’opera artistica dedicata alle donne donata dallo scultore Gabriele Ramella. Preiscrizioni fino a venerdì chiamando il 338 97.66.577. Possibilità di prenotare il pranzo al ristorante ‘Il Poggio’ a menù fisso (25 euro) tramite il numero 338 97.66.577 (anche via Whatsapp). Saranno presenti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il vicepresidente del consiglio comunale di Massa Daniele Tarantino e Francesca Menconi del Cif, con il contributo letterario delle poetesse Angela Maria Fruzzetti, Laura Delpino.