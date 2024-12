Calabro: "Una grande forma fisica e mentale"

CARRARALa vittoria sul Cesena rappresenta per la Carrarese una sorta di chiusura del cerchio in questo fantastico 2024 come sottolineato a fine partita dal suo tecnico Antonio Calabro (nella foto). "Quando sono arrivato qua a gennaio in serie C avevamo soltanto due squadre davanti. La Torres ci era sopra di 14 punti e poi siamo riusciti a superarla attraverso il nostro percorso nei play off. Il Cesena, invece, aveva già preso il volo. Ci siamo ritrovati insieme in serie B e con questa partita, proprio a fine anno, c’era la possibilità di sorpassarli in classifica. Ci tenevamo tanto e siamo riusciti a finire l’anno davanti a loro. Magari da qui a fine campionato potranno anche sorpassarci di nuovo perché sono una squadra forte ma per il momento abbiamo centrato questo obiettivo". Il mister pugliese si è poi soffermato sull’andamento della partita. "Il primo tempo mi ha soddisfatto meno del secondo ma semplicemente perché abbiamo giocato una ripresa fra le più belle da quando sono io a Carrara. Il merito delle difficoltà che abbiamo trovato nei primi 45 minuti è da ascrivere al Cesena che ci lasciava un iniziale possesso palla e ci aspettava per poi chiuderci tutte le linee di passaggio, comprese le catene laterali che trovavamo chiuse. Da parte nostra siamo stati un po’ lenti nel girare palla da un lato all’altro ma in ogni caso siamo riusciti ugualmente a creare un paio di palle gol senza rischiare nulla in fase difensiva. Devo complimentarmi come sempre con tutta la squadra. Dietro Coppolaro ed Imperiale hanno stretto i denti giocando una grande partita pur senza essere nelle migliori condizioni. Stesso discorso per Oliana che ha colpito di testa come se non l’avesse neppure fasciata. Anche davanti abbiamo fatto bene. A volte siamo stati belli ma poco produttivi ma lo dico giusto per trovare un difetto in una partita che nella ripresa ci ha visti grandi protagonisti. Era la terza partita in otto giorni ma abbiamo tenuto botta a livello fisico anche perché siamo rimasti sul pezzo a livello mentale". Gianluca Bondielli