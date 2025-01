Bus sotto osservazione. Vandalismi e spaccio: un tavolo in Prefettura

Dopo la segnalazione di vari episodi di vandalismo a bordo e contro gli autobus di linea è stato attivato un tavolo istituzionale, come richiesto da tempo dal sindacato Rsa Filt-Cgil di Autolinee Toscane Massa-Carrara. "Per noi è stato un momento importante – spiega Giuseppe Lazzarotti, rappresentante sindacalista Rsa Filt-Cgil – visto che da tempo chiedevamo un incontro per affrontare il tema della sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri del trasporto pubblico locale. Siamo stati ricevuti dal prefetto Guido Aprea. Erano presenti la sindaca del Comune di Carrara, Serena Arrighi, con l’assessora Elena Guadagni, delegata per la Polizia municipale, rappresentanti di questura, finanza e carabinieri. Mancava il Comune di Massa, forse perché i fatti occorsi recentemente riguardavano Carrara, ma è utile che ci sia anche la presenza di Massa perché, purtroppo, non è indenne da certi atti di vandalismo, anche se in misura minore solo perché l’utenza a Carrara numericamente supera tre volte quella di Massa, nonostante sia una città più piccola. A Carrara si utilizza molto di più il mezzo pubblico, forse perchè agevolati da un unico viale che va a Marina e per la carenza di parcheggi. Il mezzo pubblico è usato da tutte le categorie, da studenti a professionisti. Si lascia l’auto a San Martino per poi utilizzare la navetta verso il centro, su questo Carrara è molto più strutturata. A Massa la gente non ha l’abitudine al mezzo pubblico e va in centro con l’auto propria. Credo che tutto derivi proprio da una questione di disponibilità di parcheggi. Biglietteria alla mano, Carrara apre tre volte la settimana la mattina e fa numeri tre volte superiori a Massa, che è aperta tutti i giorni".

Un incontro risultato dunque positivo e collaborativo, e che ha permesso di fare anche il punto della situazione sui bisogni dell’utenza e dei lavoratori del trasporto pubblico locale. "Ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci allargando l’incontro anche ad altre sigle sindacali e al Comune di Massa – aggiunge Lazzarotti – . Ho notato particolare interesse nell’essere informati tempestivamente su quello che accade. Importante è stabilire linee guida su come agire in certe situazioni, per la tutela di tutti". Tanti i nodi venuti al pettine, tra cui disservizi da contenere e il preoccupante fenomeno dello spaccio a bordo: "Purtroppo questo fenomeno è molto frequente e allarmante – spiega il sindacalista – in quanto a bordo questi spacciatori si sentono al sicuro e spesso si registrano risse e aggressioni. Servono maggiori misure di sicurezza per tutelare autisti e passeggeri". Sul tavolo, tanti altri problemi di sicurezza quali "gli stalli occupati che ci obbligano a infrangere il codice della strada. Mi auguro che dopo questo incontro – conclude il sindacalista – ci sia più attenzione e si attivino maggiori controlli mirati al rispetto delle regole e buone pratiche da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’ efficientamento del servizio del trasporto pubblico locale".

Angela Maria Fruzzetti