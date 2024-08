La formazione sotto l’ombrellone. Buone pratiche per vivere il mare

Marina di Massa, 3 agosto 2024 – Si è svolta nei giorni scorsi l’iniziativa ’Amico Mare’ 2024, per sensibilizzare i più piccoli e i giovani al rispetto dell’ambiente marino, alla conoscenza della fauna che vive nel nostro mare e alle buone pratiche di comportamento. L’incontro formativo è stato organizzato dall’associazione Freediving Massa Apnea, dall’associazione Fisa Salvamento in collaborazione con Anmic e Handy superabile e con la partecipazione della biologa del WWF Rachele Paiardi. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Massa, si è svolta presso lo stabilimento Villa Gioietta a Marina di Massa e ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni.

Sono stati affrontati diversi temi, dall’educazione ambientale con la biologa Rachele Paiardi che ha spiegato l’habitat marino e le recenti nidificazioni della tartaruga Caretta caretta sul litorale apuano; l’importanza della pulizia dei fondali marini dai rifiuti, specialmente dalla plastica. A tal proposito al termine dell’incontro formativo un gruppo di bambini con l’associazione Freediving si sono divertiti ad individuare e a rimuovere alcuni rifiuti presenti nella scogliera antistante Villa Gioietta.

Un altro tema che è stato trattato è stato quello dell’accessibilità: l’abbattimento delle barriere per accedere al mare e alle spiagge per persone con disabilità grazie ai responsabili di Anmic. Con gli assistenti bagnanti di Fisa "Salviamoli Tutti Rescue Team", i bambini hanno appreso l’importanza della sicurezza in acqua e in spiaggia e hanno potuto vedere le dimostrazioni di soccorso in mare anche grazie all’ausilio di unità cinofile. C’è stata poi anche una gara di nuoto tra gli atleti delle associazioni Freediving Massa Apnea e ’Salviamoli Tutti Rescue Team’.

«Sono molto contento di aver proposto e ospitato anche quest’anno l’iniziativa – ha detto Nicola Crupi, responsabile di Freediving e di Villa Gioietta – perchè i bambini e i giovani sono il nostro futuro e attraverso il gioco e il divertimento possono conoscere e immagazzinare informazioni importanti per essere un giorno adulti responsabili e consapevoli. Le parole chiave della giornata sono state: sicurezza, ambiente, accessibilità e sport, che racchiudono valori sani da portare con sé non solo in estate ma anche in inverno. Un ringraziamento a tutti i partner di ’Amico Mare’.

Laura Sacchetti