Botteghe della salute. Si riaprono le porte . La mappa dei servizi

Riaprono le Botteghe della Salute in Lunigiana. Da alcuni giorni i cittadini hanno di nuovo a disposizione un servizio utile, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli comuni delle zone montane o più periferiche, per garantire un livello di accesso ai servizi dove prima risultava difficile. La Bottega della Salute informa e supporta i cittadini nella fruizione e utilizzo dei servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità. Tutti i comuni lunigianesi saranno coinvolti, in alcuni con appuntamenti settimanali o mensili, in altri su appuntamento da concordare con gli operatori, a disposizione dell’utenza. A Barbarasco di Tresana saranno alla sede Avis due volte al mese; a Pontremoli al Punto info due volte al mese; a Podenzana in municipio una volta al mese, a Mulazzo in municipio, una volta al mese, a Fivizzano all’ospedale Sant’Antonio abate, due volte al mese.

I servizi digitali offerti, connessi alla tessera sanitaria, saranno: l’attivazione della tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del Pin, che consente l’accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dalla Pubblica Amministrazione; rilascio di un nuovo Pin, qualora si sia smarrito o dimenticato il codice di attivazione; la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, accedendo digitalmente alle informazioni e ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana; stampa e ritiro dei referti medici; consultazione e modifica fascia di reddito per le esenzioni ticket; cambio medico online; stampa libretto vaccinale.

Oltre ai servizi digitali di carattere sanitario, le Botteghe della Salute offriranno anche supporto all’attivazione dell’identità digitale (Spid), informazioni sui servizi sociali del proprio comune, informazione e supporto sui servizi online. All’interno della Bottega della Salute lavorano giovani adeguatamente formati e personale qualificato, che forniscono informazioni, orientamento e accompagnamento ai tanti servizi presenti, sono sempre disponibili alle richieste degli utenti.

La Bottega della Salute è un progetto regionale, nato in collaborazione con Anci Toscana, sono state progressivamente attivate, previo accordo i soggetti locali come Comuni, associazioni e Società della Salute, sulla base delle caratteristiche territoriali e dei bisogni della popolazione. Il cittadino potrà accedere ai servizi di supporto previsti anche a chiamata, previo appuntamento telefonico o inviando sms via WhastApp al numero 348/2830445: gli operatori stabiliranno, in accordo con il cittadino, la sede dove svolgere la pratica.