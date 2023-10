Biblioteca di via Garibaldi. Ora i cantieri di recupero

Biblioteca di Marina: partiti i lavori per il recupero. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il restauro e il recupero della biblioteca di via Garibaldi, a Marina. L’intervento prevede la completa sistemazione dei locali in modo da poter restituire alla cittadinanza, e in particolare ai giovani, un importante luogo di socializzazione ormai chiuso da anni. "Il cantiere è aperto da alcuni giorni e i lavori stanno procedendo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni -. Si tratta di un intervento slegato da quello per il recupero della scuola ‘Giromini’ e dovrebbe terminare in tempi brevi in modo da poter poi restituire la biblioteca alla cittadinanza. Per la scuola invece siamo in attesa di ricevere il progetto aggiornato per la conclusione dei lavori e a quel punto potremo procedere con la nuova gara. Sempre a Marina, intanto, stanno per cominciate i lavori per la completa riasfaltatura di via dei Mille, mentre un po’ più a monte sono ormai a buon punto gli interventi per il rifacimento dei marciapiedi lungo viale XX Settembre. Si stanno concludendo in questi giorni i lavori tra via Carriona e via Silicani e poi proseguiranno nel tratto più a monte fino alla salita di San Ceccardo".