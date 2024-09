Attivo lo sportello sanitario in difesa del diritto alla salute

"Non ti danno un appuntamento nelle tempische indicate dal medico nella prescrizione? Devi prendere un appuntamento ma le liste sono chiuse? Per un esame o una visita ti mandano a...Canicattì? Contatta lo sportello sanitario". Con questo slogan l’Usb Massa Carrara e la Consulta popolare per la sanità di Massa informano i cittadini che in via Galilei 12 a Massa, presso la sede Usb, è attivo per tutti i cittadini della provincia, dalla costa alla Lunigiana, uno sportello sanitario organizzato dallo stesso sindacato dalla Consulta. Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12. I lunigianesi e tutti coloro che vorranno accedere al servizio legale senza recarsi personalmente il lunedì a Massa possono richiedere il servizio mandando una mail a [email protected] o lasciando un messaggio whatsapp con richiesta di contatto dello sportello sanitario al referente Usb di zona che girerà la richiesta. Uno studio legale invierà una Pec all’Asl per richiedere il rispetto dei diritti sanciti dalle leggi vigenti. "Lo sportello sanitario – informano – è in grado di offrire anche consulenza legale gratuita. Sono benvenute le richieste di aiuto ma anche le offerte di sostegno e collaborazione al progetto. Stiamo lavorando per aprire uno sportello sanitario anche in Lunigiana. Riprendiamoci il diritto alla salute, difendiamo il servizio sanitario pubblico".️