Attitude di Baglietto protagonista a Cannes

Baglietto inaugura la stagione nautica a Cannes con il Dom 133 Attitude. Firmato Stefano Vafiadis per gli esterni e gli interni realizzati dal designer Ezequiel Farca, lo yacht si presenta con linee moderne e accattivanti e volumi interni molto generosi. Adatto a una navigazione trans-oceanica, l’imbarcazione di 41 metri si caratterizza per lo scafo in alluminio e un pescaggio ridotto, che la rendono adatta a navigazioni anche in acque poco profonde. Nata per essere una vera dimora sull’acqua, Attitude è pensata per ospitare una famiglia numerosa e e uso prolungato con modalità diverse, per uno yacht versatile che unisce eleganza a funzionalità, vivibilità a stile. Il salone principale è caratterizzato da finestre panoramiche apribili a tutta altezza che lo rendono una naturale estensione del beach club concepito su due livelli con piscina a sfioro con fondo sollevabile. Spazio ideale per godersi il mare, il pozzetto di poppa diventa una piacevole area anche con la barca ormeggiata in porto. All’interno le ampie vetrate a tutta altezza rimandano alla moderna architettura delle ville californiane. L’ambiente è caldo e avvolgente grazie alla scelta di colori sulle gradazioni del beige, marrone e bruciato e all’ampio uso di legno per il pavimento e le pareti a doghe di rovere, impreziosite dall’opera di Stephane Parmentier. Una zona conversazione con divani Minotti e poltrone in pelle Flexform, guarda all’esterno con il quale è naturalmente connessa. Un mobile basso separa l’area lounge dalla sala da pranzo con ampio tavolo Minotti in marmo per dieci persone e lampadario centrale prodotto da Viabizzuno. Alle spalle l’mponente parete in metallo e vetro firmata Sophie Mallebranche.