Asl, orgoglio per la nomina di Giuliano Biselli

In occasione della ricorrenza del 2 giugno, il Prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica al direttore del Noa, e coordinatore della rete ospedaliera Asl, Giuliano Biselli (nella foto). L’onorificenza, istituita nel marzo 1951, è finalizzata a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Nella motivazione è stato evidenziato come Biselli si sia sempre distinto in ambito sanitario, dimostrando ragguardevoli capacità organizzative in occasione della realizzazione del Noa. Durante la pandemia da Covid ha inoltre diretto l’unità di crisi della struttura ospedaliera, occupandosi delle delicate attività con una non comune professionalità e senso di abnegazione. Il Noa è stato tra i nosocomi più interessati dall’emergenza Coronavirus ma, grazie all’apportodel dottor Biselli e a un grande lavoro di squadra di vari settori e professionisti, l’ospedale è stato velocemente adattato alle necessità sanitarie imposte dalla diffusione del virus.

Biselli, direttore sanitario degli ospedali Apuane e della Lunigiana, da un anno è anche coordinatore della rete ospedaliera dell’Asl Toscana nord ovest. Si occupa quindi del coordinamento delle funzioni strategiche per i tredici ospedali dell’Asl. Laureato in Medicina e chirurgia e con specializzazione in Igiene nel 1990, Biselli è stato dal 1991 al 1999 responsabile dell’Igiene pubblica dell’Asl 7 di Chivasso (Torino). Dal 1999 lavora a Massa Carrara e dal 2002 è direttore sanitario del presidio ospedaliero provinciale. A Giuliano Biselli le congratulazioni della direzione aziendale e di tutti i colleghi dell’azienda sanitaria.