Arte Quella scultura è ’made in Piccirilli’

Un’altra opera dei Piccirilli a Massa L’interesse per la storia e l’opera dei fratelli Piccirilli nel percorso che da Massa li portò in America, e sul quale il regista americano Montes-Bradley sta ponendo una nuova approfondita attenzione che lo approderà a breve alla realizzazione di un importante film-documentario, offre l’occasione per segnalare la presenza, a Marina di Massa, di un’altra opera ideata dagli scultori di natali massesi nel loro laboratorio newyorkese, questa volta ad opera di Furio, e che ha determinato ed è soggetto di un itinerario artistico molto interessante. Si tratta della replica di un soggetto la cui prima versione è oggi conservata presso le prestigiose sale del Metropolitan Museum della città americana, una bellissima ’Foca’ in marmo nero scolpita dal Piccirilli nel 1927.

La presenza della replica a Marina di Massa è da ricondursi al percorso che due dei fratelli Piccirilli fecero nella direzione del ritorno in Italia, negli anni ’20 del Novecento. Grazie alle ricerche di Rusconi Carmen, sappiamo che Furio, l’autore dell’opera, ritornò a Roma e il fratello Ferruccio invece a Pietrasanta. E’ da questa nuova residenza che giunge a noi la scultura in questione. Infatti Ferruccio Piccirilli aveva sposato una Battelli di Stazzema, mentre il figlio Joseph sposò una Luisi, della famiglia del grande laboratorio di scultura pietrasantino. Attraverso il rapporto con quel laboratorio si va probabilmente a definire la realizzazione della nuova versione della ’Foca’ in pietra grigia oggi presente nel giardino privato di una villa a Ronchi, ma proveniente dalla storica villa dei Piccirilli di Marina di Pietrasanta. L’ opera è di proprietà degli eredi che ne permettono gentilmente la riproduzione e diffusione fotografica. La... protagonista è collocata al vertice di uno scoglio di mare. Opera di sicura qualità, ebbe molto successo a suo tempo tra le sculture novecentesche di soggetto animale. Ricordiamo che alla storia dei Piccirilli, e al docu-film di Montes-Bradley, domenca scorsa il New York Times ha dedicato due pagine speciali.