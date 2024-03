Muore storica volontaria della Croce Rossa. “Esempio di sensibilità e altruismo”

Aulla (Massa Carrara), 23 marzo 2024 – Lutto ad Albiano Magra per la scomparsa di una storica volontaria della Croce Rossa Italiana, Antonietta Corniglia.

Il comitato locale della Croce Rossa l’ha ricordata così sulla propria pagina social: “Il nostro comitato, addolorato, saluta la nostra volontaria Antonietta Corniglia. Stamani (venerdì, ndr) è volata in cielo tra gli angeli, lasciando in tutti noi un immenso vuoto. La ricorderemo sempre con affetto lei che è sempre stata un buon esempio per tutti noi per la serietà sensibilità e l'attaccamento che ha dimostrato in tutti questi anni di volontariato. Ci uniamo al dolore di Mirio, di Cristina e di tutta la sua famiglia. Ciao Anto, vola più in alto che puoi”.