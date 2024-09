Antona, via alla nuova asfaltatura. Investimento da 190mila euro

Iniziano in questi giorni i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale 4 di Antona, nel comune di Massa. L’intervento, dal costo di 190 mila euro, rientra all’interno del piano annuale di rifacimento dei manti stradali e viene eseguito dalla ditta Bicicchi Felice Srl di Camaiore, in provincia di Lucca sulla base dell’accordo quadro quadriennale da oltre 2 milioni 840 mila euro la cui procedura negoziata si è svolta nel 2023.

Quella dell’accordo quadro è la scelta seguita dalla Provincia di Massa-Carrara per affidare i lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e ha per scopo quello di individuare il contraente. Con l’accordo quadro, in particolare, vengono regolamentate la disciplina contrattuale generale per l’esecuzione delle prestazioni e le condizioni economiche applicabili, rimandando poi alla firma di successivi contratti attuativi per l’esecuzione dei singoli interventi sulle strade provinciali sulla base delle necessità e criticità.

I tratti interessati dai lavori sulla strada provinciale 4 sono quelli più ammalorati compresi tra il chilometro 0 e il 9: per consentire l’esecuzione dell’intervento il settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha emesso un’ordinanza che modifica la circolazione veicolare fino al 21 settembre, e, comunque, fino al termine dell’asfaltatura.

In particolare viene istituito un senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico, con avanzamento di cantiere: sono previste brevi interruzioni della circolazione per periodi non superiori ai 20 minuti, esclusi mezzi di soccorso in stato di emergenza, ed è stato disposto un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada interessati dal cantiere.