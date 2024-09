Animosi Si alza il sipario con prosa e danza

Cartellone ricco e vario per la nuova stagione teatrale degli Animosi. Al via gli spettacoli dal 18 ottobre con artisti e compagnie di primo piano del panorama nazionale per un programma caratterizzato dalla qualità e dalla varietà della proposta, che va incontro a ogni genere di pubblico. La stagione, dove trova spazio anche una rassegna dedicata alla scena contemporanea, nasce dalla collaborazione tra il Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. Diciassette titoli tra prosa, danza e musica, per un’offerta multidisciplinare pensata per le esigenze di tutti, che valorizza le professionalità femminili e attenta ai valori dell’inclusione. Il cartellone è stato presentato nel ridotto del Teatro Animosi dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi insieme a Patrizia Coletta della Fondazione Toscana Spettacolo. "Abbiamo aggiunto qualche ingrediente nuovo – hanno spiegato l’assessore Dazzi e Coletta – e siamo soddisfatti della qualità degli spettacoli. Il pubblico è appassionato e competente e quest’anno le aperture di sipario passano da 24 a 30, articolate in 17 titoli". Tutti gli spettacoli andranno in scena dalle 21.

Si comincia con Drusilla Foer il 18,19 e 20 ottobre protagonista di ‘Venere Nemica’ ispirato alla favola di Apuleio ‘Amore e Psiche’. Sabato 9 novembre lo spettacolo fuori abbonamento ‘La famiglia Addams commedia musicale d’altri tempi’; venerdì 15 novembre spazio alla danza con ‘Fragili film, solo agli specchi’. Concita De Gregorio, Carolina Rosi e Mariangela Torres con ‘Origine del mondo ritratto di un interno’ scritto e diretto da Lucia Calamaro in programma 26 e 27 novembre. Si prosegue con la danza il primo dicembre con ‘Graces’, coreografia di Silvia Gribaudi in collaborazione con Siro Guglielmi, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo. Un classico di Carlo Goldoni, ‘Il Giuocatore’ sarà in scena venerdì 6 e sabato 7 dicembre, con adattamento e regia di Roberto Valerio. Da Shakespeare martedì 17 e mercoledì 18 novembre, Lodo Guenzi è l’interprete di ‘Molto rumore per nulla’, con Sara Putignano. Il 9 e 10 gennaio Francesco Pannofino è il protagonista di ‘Chi è io?’ commedia teatrale divertente e metafisica. La stagione prosegue il 16 gennaio con ‘Let’s twist again’, mentre il 28 e 29 gennaio la commedia ‘Amanti’ con Massimo Gallo e Fabrizia Sacchi, diretti da Ivan Cotroneo. Comicità il 5 e 6 febbraio con ‘Fantozzi una tragedia’ di Gianni Fantoni, Davide Livermore, Andrea Porcheddu e Carlo Sciaccaluga. Natalino Benasso e Michele Di Mauro 11 e 12 febbraio con ‘La grande magia’. Il 22 e 23 febbraio la commedia ‘Premiata pasticceria Bellavista’ con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, scritta da Vincenzo Salemme. 1 e 2 marzo ‘Edipo Re’ di Sofocle, diretto da Andrea De Rosa. Previsti poi tre appuntamenti della nuova proposta ‘Contemporanea’, il 23 gennaio, 15 marzo e 4 aprile. Il 23 gennaio Ottavia Piccolo in ‘Matteotti anatomia di un fascismo’ su testo di Stefano Massini. Il 15 marzo ‘Il figlio della tempesta’ di Armando Punzo un progetto musicale. Infine il 4 aprile ‘La ferocia’ dal romanzo di Nicola Lagioia per la regia di Michele Altamura.