Anche la Lunigiana conta i danni. Scoperchiato il tetto di una scuola

Il maltempo ha picchiato duro, la notte scorsa, anche in larga parte della Lunigiana. Una delle zone più colpite è stata la Valle del Lucido, nel comune di Fivizzano, ma non sono state risparmiate neppure zone collinari investite da una vera e propria tempesta di grandine e pioggia forte. "Siamo stati chiamati dai Vigili del fuoco di Massa a dar loro una mano per far fronte all’infinità di chiamate che provenivano anche dal nostro territorio – racconta Maurizio Pietrini, presidente della Protezione civile di Fivizzano –. Abbiamo messo a disposizione 10 uomini con auto munite di radio. Ma appena cade un po’ di pioggia qui i telefoni vanno in tilt e la cittadinanza non riesce a comunicare per segnalare i problemi più urgenti. Questo della comunicazione telefonica è un problema a cui bisogna subito porre rimedio. Abbiamo assistito a tante piante cadute: sulla nazionale del Cerreto, nella Valle del Lucido, nella zona di Montecorto. E’ stato arduo segare tronchi e spostarli ai lati della carreggiata. E il lavoro era ostacolato da un vento fortissimo. Non ricordo raffiche così violente".

"Siamo dovuti intervenire anche a Monzone – continua Pietrini – dove è stato scoperchiato il tetto di un edificio in via Riolo con le tegole che hanno ammaccato e spaccato i parabrezza di due auto parcheggiate nei pressi. Identica sorte è toccata al tetto delle scuole elementari dove si contano grandi danni. Siamo praticamente stati impegnati tutta la notte, intervenendo in una infinità di parti per cercare di venire incontro alle difficoltà dei cittadini".

Roberto Oligeri