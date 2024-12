Amarcord con le foto di Michelino

Risate, ricordi e tanti aneddoti. Sono stati questi gli ingredienti di un pomeriggio speciale per gli ospiti del Regina Elena. Presente il presidente Fabrizio Pucci, grazie alla collaborazione con l’archivio fotografico Michelino e con la giornalista Vinicia Tesconi, gli anziani hanno potuto compiere un vero e proprio tuffo nel passato sfogliando le foto della Carrara di ieri tra scorci, volti e storie impossibili da dimenticare. Con gli scatti di Andrea Ghinoi, invece, gli ospiti del Regina Elena hanno potuto ammirare la città contemporanea da angolature suggestive.

"Per gli anziani, ma anche per gli operatori è stato davvero un pomeriggio speciale – dicono dalla casa di riposo -. Guardando le foto del passato si sono aperte le porte dei ricordi e con essi tante, tante storie. Ringraziamo Vinicia Tesconi e Andrea Ghinoi per averci messo a disposizione gli scatti".