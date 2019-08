Montignoso (Massa Carrara), 16 agosto 2019 - Hanno servito un cocktail contenente superalcolici a un 14enne e a un 15enne: è successo ieri sera in un bar ristorante di Montignoso e personale della questura ha denunciato alla procura il barman e il gestore per somministrazione di bevande a minori, reato che prevede la pena dell'arresto fino a un anno e la sospensione dell'attività dell'esercizio. La polizia ha poi avvertito i genitori dei due minorenni.

I controlli della questura di Massa nell'ambito della cosiddetta "movida", sono stati intensificati nel periodo estivo in collaborazione con altre forze dell'ordine, in particolare Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono stati evidenziati, inoltre, diversi profili di irregolarità, riscontrati prevalentemente nei locali della riviera apuana,attualmente al vaglio della polizia amministrativa. In tale contesto, lo scorso fine settimana personale della questura assieme agli agenti della polizia municipale di Montignoso e dell'Ispettorato del lavoro hanno sottoposto a controllo amministrativo alcuni esercizi pubblici di Montignoso.