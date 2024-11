Alberi e buone pratiche. Incontro di Legambiente

Alberi, boschi, esperienze e buone pratiche. Saranno questi i temi di discussione dell’evento promosso da Legambiente di Massa e Montignoso che si terrà questo pomeriggio alle 17 a Palazzo Ducale in occasione delle Giornate degli Alberi. L’iniziativa è stata ideata al fine di sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza del grande patrimonio, costituito da alberi sia in ambito forestale che urbano. A coordinare l’incontro sarà il dottore forestale Isabella Ronchieri, interverranno Irene Serbandini e Gabriele Martinucci. Serbandini è l’ideatrice del progetto ’Adotta la lavanda del Belvedere’.

"Questa idea – racconta l’ideatrice dell’innovativo progetto – é nata da una storia che parla di lavanda, passione, famiglia e montagna apuana. Siamo Irene e Alessandro, agricoltori in erba ed appassionati di piante officinali e da frutto. Il destino ci ha portato nel Bosco del Monte Belvedere, ai piedi delle Alpi Apuane tra il Comune di Massa e quello di Montignoso. Una casa da ristrutturare ed un bosco da valorizzare. Un luogo magico tra i castagni, noccioli, i fiori selvatici e tanti animali da tutelare. Da oltre vent’anni, da aprile a settembre, ci prendiamo cura di questo bosco. E’ il nostro modo per allontanarci dalla città e ritornare alla montagna ed alla terra. Cerchiamo, ogni giorno, di educarci al rispetto dell’ambiente e ci impegniamo a crescere le nostre figlie a contatto con la natura. Siamo alla ricerca di uno stile di vita sano e sostenibile che riporti a quel vivere lento del passato che ci hanno insegnato i nostri nonni".

Gabriele Martinucci, laureato in Scienze Ambientali e Naturali, è invece un divulgatore scientifico. Naturalista, classe ‘96, con un’enorme passione per la natura: rettili, anfibi e piante in particolare e un altrettanto bagaglio carico di conoscenze in questo specifico ambito. "Ho iniziato a studiare le scienze naturali ancora prima di saper leggere e la mia vita è da sempre in funzione dello studio, dell’esplorazione e della salvaguardia della natura fin dalle mie prime memorie – spiega Martinucci –. A 14 anni ho lavorato come volontario in un Centro recupero fauna selvatica di un Wwf locale grazie al quale imparai a gestire innumerevoli animali".

Per informazioni scrivere a [email protected] oppure contattare il numero: 3492587534 (Francesco).