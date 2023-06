Al maestro Franco Carletti il premio ’Paolo Grassi-Il sapore dell’arte’

Sarà conferito oggi il Premio ’Paolo Grassi-Il Sapore dell’Arte’. Il riconoscimento, voluto dal Comune e dalla famiglia Grassi, andrà al maestro Franco Carletti. L’appuntaento è per oggi, alle 16.30, al Museo di San Giovanni, a Fivizzano, all’interno della manifestazione ’Sapori di Fivizzano’ creata da Paolo Grassi e portata avanti dall’amministrazione comunale con migliaia di persone che raggiungono Fivizzano per incontrare delizie e tradizione non solo dalla Toscana ma da tutta Italia. In questo contesto Giammarco Puntelli presenterà nel museo il maestro senese, internazionale per fama, e spiegherà la sua mostra “No War” che rimarrà nel complesso museale fino al 30 giugno con 15 opere scelte e realizzate per l’occasione. Il premio è stato assegnato al maestro Carletti per la sua ricerca che lo ha portato nelle più importanti manifestazioni artistiche e culturali in Italia e nel mondo, in musei e gallerie, e per il suo recente impegno in “No War”, la mostra che commenta pittoricamente la guerra e il dolore della gente attraverso opere di recente produzione realizzate con materiali e tecniche innovative.

"Quello di Franco Carletti – spiega Puntelli, curatore della mostra – è un no alla guerra e soprattutto uno straordinario e sensibile commento poetico a una tragedia che fa riflettere tutti noi. Il maestro da anni realizza opere e cicli dedicati a temi sociali e per questo è seguito da un suo pubblico di musei e appassionati che conoscono la profondità del suo pensiero".