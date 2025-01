Al Jux Tap approda il ’Throw back party’: salto negli anni 2000

Ritorno al passato! Al Jux Tap di Sarzana si spostano le lancette del tempo fino a tornare agli anni Duemila con il ’Throw Back Party’, la festa dedicata alla Generazione Z pensata dai giovani per i giovani che non vogliono crescere più. L’appuntamento con le migliori hit degli anni 2000 è in programma questa sera dalle 23 al Disco Club di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe di Sarzana per una nuova notte di puro intrattenimento. A infiammare la pista saranno Alessio Mosti e Iacopo Peletti insieme alla voce stellare di Sara Bishani.

Il calendario del Jux Tap si arricchisce di un altro super evento in attesa di un altro ritorno, quello dello show man Andrea Secci con il nuovo format ’Dinner Club’, nato dalla collaborazione con Radio Nostalgia, che è fissato in agenda per ogni sabato sera, dall’11 gennaio, ed è dedicato questa volta alla gente grande. L’inizio delle serate è alle 21 con la cena show su prenotazione, preludio al dj set firmato da Luca Giorgi, Mirko Martini e Noewris accompagnato dall’energia vocale di Andrea Secci. Ed è attivo l’innovativo servizio navetta da e per il Jux Tap per garantire agli ospiti e ai loro amici l’accesso senza alcun rischio ad una serata di puro divertimento. Il servizio è una risposta tempestiva e al passo con i tempi che il Jux Tap metterà a disposizione degli utenti in collaborazione con Lorenzini.