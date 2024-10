Addio alla dipendente comunale Lazzini

Lutto in municipio. E’ venuta a mancare Anna Lazzini, 65 anni, dipendente del Comune di Massa. "Esprimiamo sincero cordoglio e affetto ad Anna" così le colleghe e i colleghi dell’ente. "Assegnata allo staff Servizi Generali del Comune di Massa, ha svolto per molti anni il suo lavoro da dipendente pubblica con senso di responsabilità, orgoglio e con grande senso del dovere, pronta a supportare in vari ambiti gli uffici in generale. La sua prestazione lavorativa l’ha vista impegnata anche nell’ausilio di servizi vari per lo svolgimento del Consiglio Comunale ed al front office di accoglienza dell’ente. La sua prontezza nello svolgere le mansioni assegnate spesso era sorprendente per la precisione e velocità dei tempi . A lei bastava un ’grazie’ per vederla soddisfatta e gratificata e la sua risposta era sempre questa ’se hai bisogno chiamami’. Anna - concludono - ci mancherà come persona disponibile, efficiente e come dipendente laboriosa e la ringraziamo di cuore per il percorso umano e professionale che ha condiviso. Rivolgiamo a lei l’eterno riposo e stringiamo con calore umano i suoi affetti cari".

Il funerale avrà luogo questa mattina alle 9,30 partendo dall’obitorio del Noa per la chiesa di San Domenichino dove, alle 10, sarà celebrata la messa. Dopo le esequie la salma proseguirà per il cimitero di Turano. Alla famiglia Lazzini condoglianze dalla redazione de La Nazione.

Angela Maria Fruzzetti