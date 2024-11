Addetto acquisti, braccianti e autisti

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

ADDETTO ACQUISTI Cantiere nautico ricerca addetto alla gestione degli acquisti. Rispondendo direttamente al responsabile, si occuperà dei rapporti con i fornitori (anche recandosi presso le loro sedi) per acquisiti, ritardi e eventuali non conformità, del controllo dei materiali in arrivo e dei tempi di consegna in relazione agli stadi di avanzamento dei lavori, come risultano dai disegni tecnici. Iniziale contratto a tempo determinato, trasformabile. Sede Massa. Offerta MS-240623

BRACCIANTI AGRICOLI Agriturismo ricerca bracciante agricolo per la stagione. Contratto a tempo determinato prorogabile. Richiesta minima esperienza nella mansione. Sede di lavoro Bagnone. Offerta MS-240563 2

AUTISTI Operatore turistico ricerca due autisti di pullman granturismo per viaggi turistici e gite scolastiche sul territorio nazionale e all’estero. Gradita esperienza specifica precedente e conoscenza della lingua inglese. Indispensabile patente D+CQC. Contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-240366

MAGAZZINIERE Azienda ricerca magazziniere che si occupi dei prodotti in entrata e in uscita, compilare la documentazione di trasporto. Preferibile minimo esperienza pregressa nella mansione. Sede Licciana Nardi. Offerta MS-240326

BANCONIERE Gelateria cerca commesso di banco con contratto intermittente per il periodo invernale, possibile trasformazione in tempo determinato per la stagione estiva. Gradita esperienza nella mansione e attitudine al contatto col pubblico. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-240090.